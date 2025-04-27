استطلاعات تضع الاشتراكيين الديمقراطيين في المقدمة بانتخابات فيينا

كشفت استطلاعات صدرت مساء اليوم الأحد عن فوز الاشتراكيين الديمقراطيين في النمسا في انتخابات الولاية في العاصمة فيينا على الرغم من المكاسب القوية التي حققها حزب الحرية اليميني.

وأشارت الاستطلاعات إلى أن الديمقراطيين الاشتراكيين حصلوا على نحو 39% من الأصوات بينما حصل حزب الحرية اليميني على نحو 21% من الأصوات، بزيادة 13 نقطة مئوية عن انتخابات عام 2020، عندما كان أداء الحزب سيئا بشكل غير معتاد في أعقاب فضيحة "ابيزا" وادعاءات الفساد المرتبطة بها.

وحاول زعيم حزب الحرية السابق هاينز كريستيان شتراخه، الذي كان في مركز الفضيحة في ذلك الوقت، العودة السياسية اليوم الأحد مع حزبه. ومع ذلك، حصل على 1% فقط من الأصوات، وفقا للتوقعات التي أجرتها قناة "او ار اف" ووكالة أنباء "ايه بي ايه".

وأعطت الاستطلاعات، التي تمت بهامش خطأ 8ر1%، حزب الخضر نحو 15% من الأصوات.