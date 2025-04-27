المنتج محمد العدل: سعيد بمشاركة النجوم في الدورة الـ11 من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

أبدى المنتج محمد العدل، الرئيس الشرفي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، سعادته بوجود عدد كبير من نجوم الفن في حفل افتتاح الدورة الـ11 مشيدا بإقبال الفنانين الذي يتزايد كل عام لدعم مجموعة الشباب القائمين عن هذا الحدث الفني الهام.

وانطلقت منذ قليل فعاليات حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير بفقرة فنية و"ميدلي" من أغاني أشهر أفلام السينما المصرية قدمتها فرقة الأنفوشي الغنائية على خشبة مسرح أوبرا سيد درويش.

وافتتحت الفرقة الحفل بأغنية "سلام لغزة" إلى جانب أغاني من أفلام الطريق إلى إيلات وملاكي إسكندرية والراقصة والسياسي، اللي بالي بالك، الكيف وغيرهم.

ووصل كوكبة كبيرة من النجوم على السجادة الحمراء لافتتاح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير،وكان من أبرز الحضور محمود حميدة و بشرى وزوجها خالد حميدة وشيري عادل وسلوى محمد علي والمخرج مجدي أحمد علي ونجله الفنان أحمد مجدي.



يشهد الحفل تكريم الفنانة ريهام عبد الغفور بجائزة “هيباتيا الذهبية” تقديرًا لمسيرتها الفنية المتميزة، حيث قدمت العديد من الأعمال الناجحة في السينما والتلفزيون خلال السنوات الماضية.

كما سيتم تكريم الفنان أحمد مالك، الذي يُعتبر من أبرز المواهب الشابة في السينما والدراما المصرية.

ويختتم حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير بعرض الفيلم الكندي Hatch وفيلم التحريك الإماراتي "أطفال البرزخ".