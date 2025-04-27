 وزير خارجية قطر يؤكد أهمية انسحاب قوات الاحتلال من جميع أراضي لبنان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير خارجية قطر يؤكد أهمية انسحاب قوات الاحتلال من جميع أراضي لبنان


نشر في: الأحد 27 أبريل 2025 - 1:01 م | آخر تحديث: الأحد 27 أبريل 2025 - 1:01 م

استقبل رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، اليوم الأحد، نائب رئيس وزراء الجمهورية اللبنانية الدكتور طارق متري، الذي يزور الدوحة حالياً.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية القطرية، جرى خلال المقابلة، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، وآخر المستجدات في لبنان، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وجدد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، خلال المقابلة، موقف دولة قطر الداعم للبنان ووقوفها باستمرار إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق.

كما أكد ضرورة التزام الأطراف الكامل بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من جميع الأراضي اللبنانية.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي، اعتداءاته على مناطق متفرقة في لبنان، منتهكاً اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان، إضافةً إلى إبقاء احتلاله للنقاط الخمس في جنوبي لبنان.

وقبل أيام، استهدفت غارة إسرائيلية، سيارة في منطقة بعورتا قرب الناعمة جنوب العاصمة اللبنانية بيروت، ما أدّى إلى ارتقاء الشيخ حسين عطوي، القيادي في قوات الفجر، الجناح العسكري للجماعة الإسلامية.

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