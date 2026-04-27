إسبانيا تحث على شراء تذاكر الطيران قبل زيادة سعرها بسبب صعود النفط

قال وزير الصناعة والسياحة الإسباني جوردي هيرو، إن على المستهلكين شراء تذاكر الطيران في أقرب وقت ممكن، ‌لتجنب احتمال زيادة الأسعار؛ بسبب ارتفاع أسعار النفط جراء حرب إيران.

وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة «رويترز»، أن إسبانيا يمكنها الحفاظ على وتيرة نمو قوية هذا العام، بعد استقبالها لعدد قياسي بلغ 97 مليون ⁠سائح العام الماضي، بزيادة 3.5 بالمئة عن 2024.

لكنه حذر في مقابلة نشرت اليوم الاثنين، مع صحيفة «إكسبانسيون» الإسبانية، من زيادة أسعار تذاكر الطيران بسبب ارتفاع تكاليف الوقود، مما قد يؤثر سلبا على الطلب.

واستطرد: «ما نوصي به هو أن يشتري الناس تذاكرهم الآن لأنه من الصحيح أن (شركات الطيران) ‌تستخدم ⁠حاليا وقود الطائرات الذي تم شراؤه منذ بعض الوقت، وبالتالي هناك عنصر تقلبات الأسعار في الأمر».

وواصل: «من الواضح بالفعل أن الأسعار قد ارتفعت، وقد يؤثر ⁠ذلك على الطلب»، مشيرا إلى أن السلطات الإسبانية والأوروبية تتخذ تدابير لتجنب نقص الوقود.

وذكر أن إسبانيا، رابع ⁠أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، تمتلك مخزونا أكبر من وقود الطائرات وطاقة إنتاجية أعلى ⁠من الدول الأخرى.

لكنه حذر، قائلا: «إذا واجهت الدول التي ترسل السياح إلى إسبانيا مشاكل، فسنواجهها نحن أيضا».