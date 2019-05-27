حزبا مارين لوبان وماكرون يحصدان أصواتا متساوية في انتخابات البرلمان الأوروبي

حصلت الكتلة المعتدلة التي يقودها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون و حزب مارين لوبان اليميني المتطرف (التجمع الوطني) على أصوات متساوية في انتخابات البرلمان الأوروبي، حيث حصل كل منهما على 23 مقعدا من المقاعد الفرنسية، بحسب ما ذكرته النتائج النهائية اليوم الاثنين.

واحتفظ التجمع الوطني بتقدم طفيف في الأصوات، حيث فاز بـ 3ر23 % مقارنة بـ 4ر22% لقائمة النهضة التي يترأسها ماكرون.

ولكن هذه النسبة كانت أقل بصورة طفيفة عن النسبة التي سجلها التجمع الوطني في الانتخابات الأوروبية الأخيرة عام 2014، و بلغت 9ر24 %.

وحقق الخضر مكاسب مفاجئة في فرنسا ودول أخرى، حيث فازوا بـ 5ر13 %من الأصوات، بارتفاع بنسبة 9% مقارنة بعام 2014.