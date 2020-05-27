حسن نصرالله: تغيير مهمة اليونيفل يمس بالسيادة الوطنية

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله إن تغيير مهمة القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان "يونيفل" هو "مطلب إسرائيلي تتبناه أمريكا وهو أمر يمس بالسيادة الوطنية".

تصريحات نصرالله جاءت في مقابلة خاصة مع إذاعة النور (التابعة لحزب الله) مساء الثلاثاء، ونقلتها محطات تلفزيونية محلية عدة.

وقال نصرالله ردا على سؤال حول القرار 1701 في مجلس الأمن الدولي إن "الأمريكيين نتيجة المطالب الإسرائيلية يطرحون موضوع تغيير مهمة اليونيفيل، يريدون إطلاق اليونيفيل من دون تنسيق مع الجيش اللبناني"، مضيفا أن "هذا الموضوع لا يقلقنا لأن هناك موقفا رسميا واضحا، ولبنان لن يخضع لأن هذا يمس بالسيادة الوطنية".

وأعلن أن "لبنان رفض تغيير مهمة اليونيفل لكن الإسرائيلي يريد إطلاق يدها".

وأضاف نصراالله :"إذا كانوا يريدون خفض عدد اليونيفل أو زيادته الموضوع لا يقدم أو لا يؤخر، نحن لسنا ضد بقاء اليونيفل لكن يخطئ الأمريكي إذا كان يعتبر أن هذه ورقة ضغط على لبنان".

ورأى نصرالله أنه "لا إمكانية لبقاء غدة سرطانية تقوم على أساس عنصري وإرهابي في المنطقة، والموضوع موضوع وقت"، مؤكدا أن "مشهد الإسرائيليين يحزمون حقائبهم ويغادرون هو قطعي".

وأشار إلى أن "المقاومة جنبت لبنان حربا أهلية طائفية جديدة".

واعتبر أن "التحولات الموجودة في المنطقة لا تصب في مصلحة إسرائيل".

وفي الجبهة السورية، قال نصر الله: "لم يستهدف الإسرائيلي حزب الله أو الجيش السوري أو فصائل المقاومة الأخرى، بل كان يقدم الدعم إلى فصائل في المعارضة المسلحة، وكان يأمل سقوط النظام السوري وتمزق الجيش السوري ومغادرة الإيرانيين وحزب الله".

وعن الوضع الداخلي اللبناني، قال نصرالله :"نحن قوة عسكرية تعمل لنا إسرائيل ألف حساب لكن لدينا فوبيا من الحرب الأهلية".

واعتبر أن "هناك حدودا في العمل السياسي والإصلاحي هي عدم الذهاب إلى حرب أهلية أو إعادة تقسيم البلد على أساس طائفي أو إعطاء العدو الإسرائيلي فرصة".

وعن ملف الوجود الأمريكي في المنطقة قال إن "المواجهة مع الأمريكي بعد اغتيال الشهيد القائد الحاج قاسم سليماني (قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني) مواجهة شاملة وليست عسكرية فقط" ، مشيراً إلى وجود "إرادة شعبية حقيقية بضرورة خروج الأميركيين من العراق".

واعتبر أن "الحرب بين أمريكا وإيران مستبعدة جداً، وفشل الحرب على اليمن هو فشل أمريكي وكذلك فشل صفقة القرن بعدم توقيع أي فلسطيني عليها".

واستبعد نصرا لله أن تشن إسرائيل حرباً على لبنان "في القريب" ، قائلا إنه "ليس هناك مؤشرات إسرائيلية لشن حرب على لبنان، إلا إذا حصل أي حماقة إسرائيلية".