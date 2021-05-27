مجلس الأمة الكويتي يقر مبدئيا قانون مناهضة التطبيع مع إسرائيل

أقر مجلس الأمة الكويتي، اليوم الخميس، قانون مناهضة التطبيع مع "الكيان الصهيوني من حيث المبدأ"، وأعاد تقرير القانون إلى اللجنة الخارجية البرلمانية.

ووافق المجلس، على توصية بـ "تكليف الشعبة البرلمانية باستمرار جهودها لطرد وفود الكيان الصهيوني من المحافل الدولية المشارك فيها البرلمان الكويتي".

وأعرب رئيس المجلس مرزوق الغانم، في بيان تلاه، عن "رفض الممارسات والجرائم المرتكبة من الكيان الصهيوني إزاء الشعب الفلسطيني".

كما أعرب نواب الأمة، خلال جلسة خاصة اليوم، عن مواقفهم التي تعكس الدعم الشعبي الكويتية المطلق للقضية الفلسطينية.

وناقش المجلس العدوان الإسرائيلي في فلسطين وتقرير وزارة الخارجية بشأن قانوني حظر التعامل مع الكيان الصهيوني.

من جانبه، قال وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد الناصر ، في الجلسة ، إن" 120 غارة شنت على الآمنين في 25 دقيقية من قبل الاحتلال الإسرائيلي أسفرت عن استشهاد 277 فلسطينيا وإصابة ثمانية آلاف شخص وتهجير أكثر من 75 ألف عائلة".

وأضاف أن "الاعتداءات قتلت البشر ودمرت الحجر غير مهتمه بالقتلى، متنمرة على الشعب الفلسطيني ، والجرائم الشنيعة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ترتقي لجرائم الحرب".

وأوضح الناصر أن التحرك الدبلوماسي الدولي الكويتي تم خلال الأيام الماضية لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشمة وتحقيق الضغط لوقف هذه الاعتداءات"، مشيرا إلى أنه "على المستوى العربي عقد وزراء الخارجية العرب اجتماعا وصدر عنه قرار وضع الخطوات اللازمة على مختلف المستويات لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني".