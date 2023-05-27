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كشف وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، حقيقية التقارير الإعلامية التي تحدثت عن طلب نادي الزمالك فتح باب القيد بشكل استثنائي، لمشاركة الزمالك في البطولة العربية بشهر يوليو القادم.

وقال العطار في تصريحات تليفزيونية: «كل ما يتداول بشأن طلب الزمالك فتح القيد بشكل استثنائي غير صحيح، ومواعيد القيد معروفة وهناك قواعد ينص عليها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ولا أعتقد أنه ستكون هناك أي استثناءات».

وأضاف: «رابطة الأندية حددت يوم 15 يوليو القادم موعد نهاية الدوري، وموعد فتح القيد سيكون في اليوم التالي لانتهاء المسابقة».

وأتم: «سيكون هناك شكل جديد لمسابقة كأس السوبر، وعلى الأرجح ستقام بمشاركة 4 فرق، ولكن بمجرد الوصول لتصور نهائي سيتم الإعلان عن الأمر».