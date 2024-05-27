لابيد يهاجم نتنياهو: غير مؤهل لرئاسة الحكومة ومسئول عن أكبر إخفاق في تاريخ إسرائيل

هاجم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، متهما إياه بأنه المسئول عن أكبر إخفاق للشعب اليهودي منذ المحرقة.

وقال لابيد، في كلمة له أمام الكنيست الإسرائيلي، إن "رئيس الحكومة فشل في أداء مهمته وهذه الحكومة غير شرعية"، موجها كلامه إلى نتنياهو: "لماذا لا تزال رئيسا للحكومة وأنت مسئول عن أكبر إخفاق في تاريخنا؟".

وأكد أن "نتنياهو لا يستحق رئاسة الحكومة بعد فقداننا عشرات الجنود"، مشيرا إلى أنه "رهينة بيد المتطرفين في حكومته مثل بن غفير وسموتريتش"، وفقا لوكالة سبوتنيك.

وأضاف زعيم المعارضة الإسرائيلية أن "الوزراء في حكومة نتنياهو يسرقون المال العام ويسببون المشكلات للشعب ويدمرون مستقبل الأبناء"، مضيفا أنه "في ظل هذه الحكومة لن تحقق إسرائيل انتصارا في الحرب".

وأشار لابيد الحاجة إلى إجراء انتخابات فورية لتشكيل حكومة متوازنة وجادة، لافتا إلى أنه "كل يوم تستمر فيه هذه الحكومة تسبب انهيارا في وضع البلاد أكثر فأكثر".

واستشهد أكثر من 40 فلسطينيًا وأصيب العشرات من المدنيين العزل مساء أمس الأحد، في قصف إسرائيلي استهدف خيام نازحين في منطقة تل السلطان شمال غربي رفح.