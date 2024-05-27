شكوى جديدة للجنائية الدولية حول جرائم الاحتلال بحق الصحفيين في غزة

تقدمت منظمة "مراسلون بلا حدود"، اليوم الاثنين، بشكوى جديدة أمام المحكمة الجنائية الدولية، حول "جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل بحق فلسطينيين".

ودعت المنظمة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى "التحقيق في جرائم ارتكبت في حق ما لا يقل عن 9 مراسلين فلسطينيين بين الخامس عشر من ديسمبر 2023 و20 مايو 2024"، وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

وأوضحت أنها ثالث شكوى تتقدم بها حول استشهاد صحفيين في غزة أمام المحكمة الجنائية الدولية بعد شكوى أولى في 31 أكتوبر وأخرى في 22 ديسمبر.

وتشير الشكوى الجديدة إلى "ثماني حالات جديدة لصحفيين فلسطينيين استشهدوا ومراسل جرح" جميعهم "خلال ممارسة مهامهم" الصحفية.

وأكدت المنظمة غير الحكومية أن لديها "دوافع معقولة للظن أن بعض هؤلاء الصحفيين وقعوا ضحية جرائم قتل متعمدة والآخرين وقعوا في هجمات متعمدة ضد مدنيين من جانب الجيش الإسرائيلي".

ومطلع يناير، قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إن الجرائم ضد الصحفيين مشمولة في تحقيقه حول جرائم الحرب في غزة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 35,984 فلسطينيا، بينهم أكثر من 140 صحفيا، وإصابة 80,643 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.