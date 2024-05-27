الحوثيون في اليمن: استهداف 3 سفن في البحر الأحمر والمحيط الهندي

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أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية، اليوم الإثنين، تنفيذ قواتها المسلحة، ثلاث عمليات عسكرية مشتركة، استهدفت ثلاث سفن في البحر الأحمر والمحيط الهندي.

وقال العميد يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين في بيان، إن "العملية الأولى استهدفت سفينة (لاريجو ديزرت) الأمريكية، في المحيط الهندي".

فيما استهدفت العملية الثانية، وفقا للبيان، سفينة إسرائيلية، يطلق عليها(إم إس سي ميشيلا).

وذكر المتحدث العسكري الحوثي، أن العملية الثالثة، استهدفت سفينة (مينيرفا ليزا)، في البحر الأحمر، وهي سفينة انتهكت حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة".

وأشار سريع إلى أن سلاح الجو المسير التابع لهم، استهدفت بعمليتين "نوعيتين" مدمرتين حربيتين أمريكيتين في البحر الأحمر "وقد حققت العمليات أهدافها بنجاح".

وأكد سريع، أن قواتهم المسلحة، مستمرة في عملياتها "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني، ووقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة".

وبدأت هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر في نوفمبر الماضي، وتقول الجماعة إنها تستهدف السفن الإسرائيلية والمرتبطة بإسرائيل أو تلك المتوجهة إليها، ولذلك نصرة للشعب الفلسطيني في غزة.

ووسعت الجماعة عملياتها لتشمل استهداف السفن الأمريكية والبريطانية، بعد أن كان الأمر مقتصرا على السفن المرتبطة بإسرائيل.

يأتي ذلك وسط مساع دولية وأممية هادفة لتحقيق السلام في اليمن، ومنع البلاد من الانزلاق إلى مزيد من التصعيد العسكرية.