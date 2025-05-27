استمرار أعمال الرصف بكفر الدوار بعد الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي

تفقد اليوم محمد بطيشة، رئيس مركز ومدينة كفر الدوار، أعمال الرصف الجارية بنطاق المدينة، وذلك خلال جولة ميدانية أجراها لمتابعة المشروعات والأعمال القائمة.

وتضمنت الجولة متابعة أعمال وضع الطبقة السطحية من الأسفلت بمنطقة كفر الدوار البلد، بإجمالي مسطح 4500 متر مربع، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري، وذلك من خلال قسم الرصف بالوحدة المحلية.

وتهدف هذه الأعمال إلى ربط منطقة كفر الدوار البلد بطريق سيدي عبد القادر، لتسهيل حركة الدخول والخروج من المنطقة، وذلك بعد الانتهاء من أعمال الصرف الصحي وتنفيذ وصلات المنازل، بالإضافة إلى أعمال تركيب الإنترلوك الخرساني في باقي المنطقة.

وتأتي هذه الأعمال في إطار جهود الدولة لرفع كفاءة الطرق وتيسير حركة المرور للمركبات والمواطنين، حيث من المقرر استكمال أعمال الرصف وفقًا للبرنامج الزمني المحدد لها.