الحرس الثوري الإيراني: تفكيك خلية تنشط لزعزعة الأمن في البلاد

أعلنت العلاقات العامة لمقر "ثار الله" التابع للحرس الثوري الإيراني في محافظة كرمان (جنوب شرقي ايران)، اكتشاف وتفكيك خلية منظمة خططت وأسست شبكة لافتعال الفوضى والاضطربات في البلاد.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا" عن البيان قوله إن وحدة الاستخبارات التابعة للحرس الثوري في مقر "ثار الله" بمحافظة كرمان استطاعت، من خلال المراقبة والعمليات الاستخبارية، أن تكشف عن خلية كانت تخطط لاثارة الفوضى والاضطرابات في البلاد، وأنه تم القضاء عليها.

وأضاف البيان، أنه تم بموجب حكم صادر عن النيابة العامة في كرمان، القبض على العناصر الرئيسية لهذه الخلية، والتي كانت تعمل على زعزعة الأمن، وذلك من خلال عملية متزامنة في عدة محافظات البلاد.

ولم يكشف البيان عن الجماعة الأم التي تنتمي له هذه الخلية.

يشار إلى جماعة "جيش العدل" المسلحة التي تصنفها طهران جماعة إرهابية، أعلنت عن شن هجمات داخل إيران.

كما أعلن تنظيم داعش مسئوليته عن انفجارين في يناير عام 2024 أسفرا عن 73 قتيلا ونحو 170 جريحا في ذكرى مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس في مسقط رأسه بمدينة كرمان.