التحقيق في اختلاس 4 ملايين جنيه من خزينة العلاج بأجر بمستشفيات جامعة الزقازيق

تباشر نيابة قسم ثان الزقازيق بمحافظة الشرقية التحقيقات في القضية رقم 561 لسنة 2025 إداري قسم ثان الزقازيق، والمتهمة فيها (الشيماء ح. غ)، موظفة بمستشفيات جامعة الزقازيق، وآخرين، باختلاس ما يقارب 4 ملايين جنيه من عهدتها بخزينة العلاج بأجر بقطاع الحوادث بمبنى العيادات الخارجية، والتي تقوم بتحصيل الرسوم من المرضى نظير تقديم الخدمة الطبية لهم داخل العيادات الخارجية.

وكشفت التحقيقات أن المتهمة كانت تعمل بقطاع "العلاج بأجر" في وحدة السلام، وتم نقلها بقرار رسمي رقم 629 لسنة 2023 إلى قطاع الحوادث بمبنى العيادات الخارجية، وخلال مراجعة عهدتها المالية، تم اكتشاف اختلاس مبالغ تجاوزت 4 ملايين جنيه.

وأفادت التحقيقات بأن المتهمة كانت مسئولة عن تحصيل دفاتر الإيصالات بخزينة العيادات الخارجية، وكانت تُخفي يوميًا جزءًا من الإيرادات لحسابها الشخصي، وبمراجعة عهدتها عن آخر 3 أشهر، تم كشف الواقعة، فيما تبيّن تغيبها عن العمل منذ فترة وسط أنباء عن هروبها خارج البلاد، وأمرت النيابة العامة، بتشكيل لجنة لمراجعة أعمال التحصيل بالخزينه أثناء فترة عملها.

وتعد واقعة اختلاس المال العام من الجرائم التي تمس المصلحة العامة وتُشكل ضررًا بالغًا بالاقتصاد الوطني، لا سيما إذا ارتكبها موظف عمومي مؤتمن على المال العام.