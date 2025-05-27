- سامية سامي: النسبة غير المسبوقة تعكس ثقة المواطنين في شركات السياحة وتميز خدماتها

أعلنت سامية سامي مساعد وزير السياحة والآثار لشئون شركات السياحة ورئيس مكتب شئون الحج السياحي المصري ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، أن الحج السياحي استحوذ هذا العام على أكثر من 52% من إجمالي الحصة المخصصة لحجاج مصر، في سابقة هي الأولى من نوعها.

وأوضحت سامي، في تصريحات خاصة لجريدة "الشروق"، أن هذه النسبة غير المسبوقة تعكس ثقة المواطنين المتزايدة في كفاءة شركات السياحة، ونجاح منظومة الحج السياحي في تقديم خدمات متكاملة ومتميزة، سواء على مستوى الإقامة أو النقل أو الخدمات اللوجستية.

وأضافت أن أماكن المخيمات المخصصة لحجاج السياحة بالمشاعر المقدسة لم تشهد أي تغيير عن العام الماضي، ما يضمن استقرار مستوى الخدمات، لافتة إلى أن وزارة الحج والعمرة السعودية أطلقت نظامًا إلكترونيًا جديدًا لحجز مربعات المشاعر من خلال "المسار الإلكتروني"، وهو ما ساهم في تعزيز كفاءة التنظيم وتسهيل الإجراءات أمام الشركات والحجاج على حد سواء.

وأكدت سامي، أن بعثة الحج السياحي تعد من أبرز وأقوى البعثات المصرية، وتحظى بمتابعة حكومية دقيقة، نظرًا لدورها الحيوي في تقديم خدمات متميزة للحجاج، وتوفير بيئة آمنة ومريحة تليق بالمواطن المصري خلال أدائه للمناسك.