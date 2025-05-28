إصابة ضابط احتياط إسرائيلي بجروح خطيرة في غزة

أصيب ضابط احتياط إسرائيلي بجروح خطيرة جراء إطلاق نار من قناص شمالي قطاع غزة، وفق بيان رسمي وإعلام عبري.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، مساء الثلاثاء: "أصيب في وقت سابق اليوم ضابط احتياط من فيلق التكنولوجيا والصيانة، كتيبة الهندسة 924، لواء هرئيل (10)، بجروح خطيرة خلال معركة في شمال قطاع غزة".

وأضاف: " تم نقل الضابط المقاتل إلى المستشفى لتلقي العلاج، وإخطار عائلته".

ولم يذكر البيان تفاصيل حول ملابسات المعركة، لكن إذاعة الجيش الإسرائيلي قالت إن الضابط أصيب بنيران قناص.

ومنذ بداية الحرب، قُتل 858 ضابطا وجنديا إسرائيليا، بينهم 416 منذ بدء الاجتياح البري لغزة في 27 أكتوبر 2023، وفق بيانات الجيش المنشورة على موقعه.

بينما أصيب 5 آلاف و906 ضباط وجنود بينهم 881 بجروح خطيرة منذ بداية الحرب، من ضمنهم ألفان و678 منذ اجتياح غزة.

وتفرض إسرائيل، وفق تقارير دولية عديدة، رقابة عسكرية صارمة على وسائل إعلامها بخصوص الخسائر البشرية والمادية جراء ضربات "الفصائل الفلسطينية"، لأسباب عديدة، بينها الحفاظ على معنويات الإسرائيليين.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت نحو 177 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين.