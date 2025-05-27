طلب روسي لمجلس الأمن لرفض التدخلات الأوروبية للتسوية في أوكرانيا

طلبت روسيا عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن التهديدات للسلام العالمي، الناتجة عن تصرفات الدول الأوروبية التي تحاول التدخل في التسوية بأوكرانيا- على حد وصف النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، اليوم الثلاثاء.

وقال بوليانسكي على قناته في تليغرام: "طلب الرعاة الأوروبيون لنظام كييف عقد اجتماع بشأن الوضع الإنساني في أوكرانيا الساعة 15:00 يوم 29 مايو وقررنا الرد بالمثل، في المقابل طلبنا عقد اجتماع على خلفية التهديدات التي يتعرض لها السلام والأمن الدوليين، جراء تصرفات عدد من الدول الأوروبية التي تسعى إلى عرقلة جهود حل الأزمة الأوكرانية سلميًا".- حسب موقع وكالة سبوتنك الروسية.

وأضاف بوليانسكي أنه من المتوقع أن يتم تحديد موعد اجتماع مجلس الأمن الدولي الذي طلبته موسكو بشأن التسوية في أوكرانيا يوم 30 مايو.

كان وزير الدفاع الهولندي، روبن بريكلمانز،أعلن الأحد الماضي، أن هولندا سترسل آخر طائرة إف-16 المقاتلة الـ 24 التي وعدت بها إلى أوكرانيا يوم الاثنين، وهو ما اعتبرته روسيا سبب في تصعيد الصراع في أوكرانيا، حيث تُعتبر هذه الطائرات والمطارات التي تنطلق منها هدفًا مشروعًا للقوات المسلحة الروسية.

وكان المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، قد أكد أن الهدف من المفاوضات المقترحة مع أوكرانيا هو القضاء على الأسباب الجذرية للصراع وضمان مصالح روسيا.

وصل الوفد الروسي إلى إسطنبول يوم 15 مايو الجاري، ولكن لم تكن هناك اتصالات بين ممثلي البلدين في ذلك اليوم. عُقد الاجتماع في اليوم التالي واستمر قرابة ساعتين. وبعد الاجتماع مع الوفد الأوكراني في إسطنبول، أعرب الجانب الروسي عن استعداده لمواصلة المفاوضات.