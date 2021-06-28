بلينكن: تطبيع علاقات إسرائيل مع دول عربية ليس بديلا عن حل القضايا مع الفلسطينيين

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، إن تطبيع العلاقات بين إسرائيل ودول عربية ليس بديلا عن دخولها في محادثات لحل القضايا مع الفلسطينيين.

جاء ذلك خلال لقاء بلينكن مع وزير خارجية إسرائيل مائير لابيد، في العاصمة الإيطالية روما، بحسب بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية.

وقال بلينكن: "نحن نؤيد هذا (التطبيع) بقوة ونأمل أن يكون هناك مشاركون آخرون. أعتقد أننا اكتشفنا أيضًا أو ربما أعدنا اكتشاف أنه على الرغم من أهميتها وحيويتها، فهي ليست بديلا عن الانخراط في القضايا بين الإسرائيليين والفلسطينيين التي تحتاج إلى حل".

وأضاف: "لدينا عدد من الأشياء التي ستكون على جدول أعمالنا. لدينا بالطبع الوضع في غزة حيث توجد حاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية وإعادة الإعمار على نطاق أوسع.

وذكر: "آمل أن يتم العمل، كما قلت، لتقديم مستقبل أكثر تفاؤلا للجميع الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء، مع تدابير متساوية من الفرص والكرامة. إنه مهم جدا من وجهة نظرنا".

ونقل بيان الخارجية عن لابيد قوله: "هذا هو الوقت المناسب أيضًا لشكر الولايات المتحدة على دعمها لجهود التطبيع الإسرائيلية في المنطقة. في غضون يومين، سأقوم بأول رحلة رسمية لوزير إسرائيلي إلى الإمارات العربية المتحدة. ستكون تلك الزيارة تاريخية وآمل أن تكون الأولى من العديد من الزيارات"، حسب البيان.

وتابع: "إنني أتطلع إلى العمل معكم لتوسيع دائرة السلام في منطقتنا. هذه هي أفضل طريقة لتحقيق الاستقرار والازدهار في الشرق الأوسط".

وذكر لابيد: "لدى إسرائيل بعض التحفظات الشديدة بشأن الاتفاق النووي الإيراني الذي تم صياغته في فيينا. نعتقد أن طريقة مناقشة تلك الخلافات هي من خلال المحادثة المباشرة والمهنية، وليس في المؤتمرات الصحفية"، بحسب البيان.