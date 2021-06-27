اتحاد السلة يعلن عقوبات مباراة الزمالك والاتحاد الرابعة في نهائي دوري السوبر

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بشأن بعض الاحداث والتجاوزات التي شهدتها المباراة الرابعة بين فريقي الزمالك والاتحاد في نهائي الدورى السوبر المصري.

قرر مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة بتوقيع العقوبات التالية:

تغريم ياسر مبارك مدرب مساعد نادي الاتحاد ٤٠٠٠ جنيه.

تغريم مصطفى كيجو لاعب نادي الزمالك ٢٠٠٠ جنيه. والتر هودج لاعب نادي الزمالك ٢٠٠٠ جنيه.

كما يأمل الاتحاد المصري لكرة السلة من جميع اللاعبين والاجهزه الفنية من الالتزام بالسلوك الرياضي والتحلي بالروح الرياضية لتقديم نهائي يليق بكرة السلة المصرية.

وكان الاتحاد السكندري قد تمكن من الفوز في رابع مواجهات دور نهائي دوري السوبر أمام نادي الزمالك بنتيجة 81/79 ليعادل نتيجة سلسلة المواجهات بين الفريقين 2-2.

وسبق وفاز الاتحاد في المباراة الأولى بنتيجة 83/56 فيما فاز الزمالك في المباراة الثانية بنتيجة 70/80 والثالثة بنتيجة 74/69.

جدير بالذكر ان المباراة الخامسة بين الفريقين يوم الإثنين في السابعة مساء.