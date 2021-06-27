اتحاد السلة يعلن عقوبات مباراة الزمالك والاتحاد الرابعة في نهائي دوري السوبر

بشأن بعض الاحداث والتجاوزات التي شهدتها المباراة الرابعة بين فريقي الزمالك والاتحاد في نهائي الدورى السوبر المصري.
قرر مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة بتوقيع العقوبات التالية:
تغريم ياسر مبارك مدرب مساعد نادي الاتحاد ٤٠٠٠ جنيه.
تغريم مصطفى كيجو لاعب نادي الزمالك ٢٠٠٠ جنيه. والتر هودج لاعب نادي الزمالك ٢٠٠٠ جنيه.
كما يأمل الاتحاد المصري لكرة السلة من جميع اللاعبين والاجهزه الفنية من الالتزام بالسلوك الرياضي والتحلي بالروح الرياضية لتقديم نهائي يليق بكرة السلة المصرية.
وكان الاتحاد السكندري قد تمكن من الفوز في رابع مواجهات دور نهائي دوري السوبر أمام نادي الزمالك بنتيجة 81/79 ليعادل نتيجة سلسلة المواجهات بين الفريقين 2-2.
وسبق وفاز الاتحاد في المباراة الأولى بنتيجة 83/56 فيما فاز الزمالك في المباراة الثانية بنتيجة 70/80 والثالثة بنتيجة 74/69.
جدير بالذكر ان المباراة الخامسة بين الفريقين يوم الإثنين في السابعة مساء.