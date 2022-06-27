ارتفعت حصيلة ضحايا حادثة تسرب الغار من صهريج في ميناء العقبة، إلى 10 وفيات و250 إصابة، وذلك بحسب ما أفادته سكاي نيوز عربية، مساء الاثنين.



وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردنية، إن «المختصين وفريق المواد الخطرة في الدفاع المدني، ما زالوا يتعاملون حتى هذه اللحظة مع الحادثة».



فيما قال مدير صحة العقبة إن مستشفيات المنطقة امتلئت بحالات الاختناق بالغاز السام وإقامة مستشفى ميداني.

وفي وقت سابق، أوضح الناطق الإعلامي باسم المديرية، أنه «وأثناء الأعمال اليومية في ميناء العقبة اليوم الاثنين، وقعت حادثة سقوط لصهريج معبأ بمادة غازية سامة أثناء نقله، ما أدى إلى تسرب الغاز في الموقع».