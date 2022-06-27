أكد مدير مكتب مصر للطيران في النمسا وشرق أوروبا، هشام أنيس، أن مكتب الشركة في النمسا يمثل حلقة وصل مهمة بين أوروبا وإفريقيا، معربًا عن فخر الشركة بهذا الدور، الذي تبذله بالتعاون مع كل من الجانبين الأوروبي والإفريقي نظرًا للموقع الجغرافي المميز لمصر.

وقال أنيس - في تصريح لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط في العاصمة النمساوية (فيينا)، اليوم الإثنين - إن مصر ستظل بوابة إفريقيا لكل الأوروبيين القادمين إلى القارة السمراء، مشيرًا إلى سعي مصر للطيران لتنشيط المبيعات في إفريقيا من خلال تقديم عروض مميزة كما تسعى لفتح خطوط جديدة مثل كينشاسا وكيجالي وجزر القمر، التي تم تدشينها مؤخرًا.

وأشار أنيس إلى أنه لمس محبة كبيرة من الأفارقة لمصر، معربًا عن تمنياته بإزالة كل العقبات أمام تدعيم التعاون والتكامل مع إفريقيا.