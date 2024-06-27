ميدو: قرار الزمالك بعدم خوض مباراة الأهلي جعلني الأسعد في العالم

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أكد أحمد حسام ميدو، نجم منتخب مصر والزمالك السابق، على أن مشاكل الكرة المصرية مازالت مستمرة حتى الأن، معبرًا عن سعادته بموقف الزمالك الأخير.

قال ميدو في تصريحات عبر برنامج "الريمونتادا"، على قناة "المحور": "مشاكل الكرة المصرية مازالت مستمرة حتى الآن".

أضاف: "الموقف الذي نتواجد فيه بالوقت الحالي بالنسبة للدوري المصري كان متوقعًا، والزمالك اضطر لدخول تلك "الخناقة".

شدد: "أنا أسعد واحد في العالم بقرار الزمالك بعدم خوض مباراة القمة ضد الأهلي، والزمالك كبير ويقدر يجيب حق الأندية اللي حواليه".

واختتم ميدو تصريحاته قائلًا: "كل أندية مصر كسبانة من قرار نادي الزمالك بعدم خوض لقاء الأهلي في القمة".