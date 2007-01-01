حلت يوم أمس الجمعة، الذكرى الثالثة لوفاة المخرج والمؤلف محمد خان، الذي رحل عن عالمنا مخلفاً وراءه مسيرة فنية عمرها ثلاثون عاماً، أخرج خلالها 24 فيلما روائيا طويلا، بالإضافة إلى 9 أفلام روائية قصيرة، و3 أعمال تليفزيونية، كما شارك بالتمثيل في عدد من الأفلام، وكتابة عدد من السيناريوهات، حتى لقبه جمهوره بـ "الحريف".

خان، أحد أبرز مخرجي السينما الواقعية التي انتشرت في جيله من السينمائيين بسبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، نال العديد من الجوائز عن أعماله السينمائية سواء على الصعيد المحلي والعربي والدولي.

الشروق، ترصد في التقرير التالي أنجح أعمال المخرج الراحل الحاصلة على الجوائز المحلية والدولية.

-ضربة شمس

أولي تجارب المخرج محمد خان في إخراج الأفلام الروائية الطويلة، الذي لاقى نجاح جماهيري وسينمائي كبير، وحصد من خلال العديد من الجوائز، منها جائزة تقديرية ذهبية عن الإخراج الأول من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي الأول، وجائزة العمل الأول من جمعية الفيلم، بالإضافة إلى جائزة الدولة التقديرية.

والفيلم من بطولة نور الشريف، نورا، ليلي فوزي ومن تأليف وإخراج محمد خان.



-طائر على الطريق

الفيلم الرابع في مسيرة محمد خان الإخراجية، والذي اعتبره خان بدايته الحقيقية، حصل من خلاله على جائزة لجنة التحكيم في مهرجان القارات الثلاث "نانت" بفرنسا عام 1981، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان جمعية الفيلم عام 1982، كما فاز بجائزة التقدير الذهبية من الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، والجائزة الأولى في ليالي الإسكندرية السينمائية عام 1981.

والفيلم من بطولة أحمد زكي، فردوس عبدالحميد، أثار الحكيم ومن تأليف وإخراج محمد خان.

https://youtu.be/WgpSd2YbsPM

-الحريف

أحد أشهر أفلام محمد خان على الإطلاق، تم تصويره في حي بولاق أبو العلا، داخل غرف على أسطح المنازل بالفعل، نال من خلاله عدد كبير من الجوائز منها جائزة أفضل إخراج من جمعية الفيلم عام 1985، والجائزة الثانية في مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي الثالث عام 1983، كما نال العمل شهادة تقديرية في مهرجان برلين الدولي عام 1983، بالإضافة لعرضه داخل المسابقة الرسمية في مهرجان موسكو الدولي عام 1983.

والفيلم من بطولة عادل إمام، فردوس عبدالحميد، عبدالله فرغلي ومن تأليف وإخراج محمد خان.



-خرج ولم يعد

فيلم مأخوذ عن رواية "براعم الربيع" للكاتب الإنجليزي "أرنست بيتس"، وتدور أحداثه حول "عطية" الموظف بإحدى الهيئات الحكومية، الذي يعاني من ظروف مادية قاسية تضطره لتأجيل زواجه من خطيبته لمدة 7 سنوات، فاز الفيلم بالعديد من الجوائز منها جائزة التانيت الفضي وجائزة أفضل ممثل في مهرجان قرطاج الدولي، والجائزة الخامسة في مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي الرابع 1984، فضلاً عن المشاركة في مهرجان ستراسبورغ بفرنسا، ومهرجان السينما العربية في باريس، ومهرجان فالنسيا لدول البحر المتوسط بأسبانيا عام 1985.

والفيلم من بطولة يحيى الفخراني، فريد شوقي، ليلى علوي ومن تأليف عاصم توفيق ومن إخراج محمد خان.



-زوجة رجل مهم

فيلم مصري شهير تم إنتاجه عام 1987، يحكي قصة "هشام" ضابط المباحث، الذي يستطيع بالحيلة وإظهار الوجه الطيب العطوف أن يتزوج من "منى" الطالبة الجامعية الرقيقة، حصل خان من خلاله على جوائز عديدة منها جائزة السيف الفضي، وجائزة النادي السينمائي الطلابي في مهرجان دمشق الدولي عام 1987، كما شارك كفيلم افتتاح وداخل المسابقة في مهرجان موسكو الدولي لنفس العام، وعرض في سوق مهرجان كان الدولي، فضلاً عن المشاركة في مهرجان ستراسبورج بفرنسا، ومهرجان فالنسيا لدول البحر المتوسط بإسبانيا، ومهرجان مونتريال بكندا عام 1987، كما عرض على هامش المسابقة الرسمية في مهرجان القارات الثلاث (نانت) بفرنسا، ومهرجان القاهرة الدولي لنفس العام.

والفيلم من بطولة أحمد زكي، ميرفت أمين، زيزي مصطفى ومن تأليف رؤوف توفيق وإخراج محمد خان.



-أحلام هند وكاميليا

كانت أولى تجارب خان التي اهتمت بسرد مشاكل المرأة المصرية، انتج عام 1988، وفيه يسرد خان قصة بطلتي الفيلم "هند وكاميليا" الخادمتان في عالمهما الفسيح "الشارع"، قدم خان من خلاله رؤية فنية اجتماعية صادقة وواقعية لمدينة القاهرة، وكشف عن مشاكل النساء البسطاء والمسحوقين وصراعهم من أجل الحصول على حياة أفضل، وبعد عرضه لاقى الفيلم إعجاب شديد من قبل الجمهور وشارك في مهرجان فالنسيا لدول البحر المتوسط بأسبانيا عام 1988، وحصلت نجلاء فتحي من خلاله جائزة أفضل ممثلة في مهرجان طشقند الدولي بالاتحاد السوفييتي.

والفيلم من بطولة نجلاء فتحي، عايدة رياض، أحمد زكي ومن تأليف وإخراج محمد خان.



-في شقة مصر الجديدة

فيلم رومانسي يسرد قصة نجوى الفتاة الصعيدية البسيطة بملامحها الشرقية، التي تختلط أحلامها بصخب المدينة واختلاف حياة أهلها، وتواجه تلك التناقضات، حصد الفيلم العديد من الجوائز على المستوى المحلي والدولي منها جائزة أفضل فيلم عربي في مهرجان دمشق السينمائي عام 2007، جائزة الخنجر الفضي والجائزة الخاصة للجنة النقاد والصحفيين في مهرجان مسقط السينمائي، وجائزة أحسن مخرج وأحسن ممثلة في مهرجان المركز الكاثوليكي عام 2008، كما شارك الفيلم في مهرجان دبي السينمائي عام 2007، ومهرجان بالم سبرينجز ومهرجان سان رفايل بالولايات المتحدة عام 2008.

والفيلم من بطولة غادة عادل، خالد أبو النجا، عايدة رياض ومن تأليف وسام سليمان وإخراج محمد خان.

