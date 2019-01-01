طوكيو تسجل قفزة في حالات الإصابة بكورونا خلال الأولمبياد

قفزت الإصابات اليومية بفيروس كورونا في طوكيو إلى 2848 حالة، أي نحو ضعف العدد الذي تم تسجيله قبل أسبوع، فيما تستضيف العاصمة اليابانية عشرات الآلاف لحضور الألعاب الأولمبية والمشاركة فيها، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء.

وتتجاوز الحالات التي تسجيلها اليوم الثلاثاء، الذروة السابقة التي بلغت 2520 التي تم تسجيلها في يناير، وأظهرت الأرقام الصادرة عن المدينة ارتفاع عدد الحالات الخطيرة من 78 إلى 82 في اليوم السابق، وارتفع متوسط الإصابات الجديدة خلال سبعة أيام إلى حوالي 1763.

وأعرب الخبراء في وقت سابق عن مخاوفهم من أن تصل الإصابات في طوكيو إلى أسوأ مستوياتها على الإطلاق خلال الألعاب، بسبب انتشار سلالة دلتا من فيروس كورونا.

وأوضحت وكالة أنباء كيودو أن محافظة سايتاما المجاورة سجلت أيضا 593 حالة في حصيلة غير مسبوقة، بينما من المقرر أن تطلب محافظة تشيبا من الحكومة إعلان حالة الطوارئ، وفقا لتقرير صادر عن محطة البث اليابانية الفضائية "تي بي إس".

ومن المحتمل أيضا أن تكون عطلة نهاية الأسبوع التي امتدت أربعة أيام للاحتفال بافتتاح العرض الرياضي قد أدت إلى تراكم الفحوص، وهو ما قد ينعكس في عدد الحالات القياسي.