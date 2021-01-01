نجيب ميقاتي: إجماع نيابي على ضرورة استعجال تشكيل الحكومة اللبنانية

أكد رئيس الوزراء اللبناني المكلف، نجيب ميقاتي، أن هناك إجماعًا من الكتل النيابية والأعضاء المستقلين بمجلس النواب اللبناني على ضرورة استعجال تشكيل الحكومة في أقرب وقت.

وأضاف ميقاتي، في كلمة عقب انتهاء الاستشارات النيابية غير الملزمة حول تشكيل الحكومة الجديدة، أنه بتأليف الوزارة يمثل استعادة للدولة ووجودها بما يجعل المواطن يطمئن.

وأوضح ميقاتي أن الظروف التي يعيشها لبنان صعبة ويجب تأمين حاجات المواطن من الوقود والكهرباء والأدوية والغذاء، مشيرًا إلى أنه سيطلع الرئيس اللبناني ميشال عون، على نتائج الاستشارات اليوم، مع التأكيد على الضرورة القصوى بتشكيل الحكومة.

وأوضح أنه سيتردد دومًا إلى القصر الجمهوري دائمًا للإسراع في تشكيل الحكومة.