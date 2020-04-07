كريدي سويس جروب تسجل خسائر خلال الربع الثاني

أعلنت مجموعة كريدي سويس جروب المصرفية السويسرية العملاقة اليوم الأربعاء تسجيل خسائر صافية خلال الربع الثاني من العام الحالي بقيمة 59ر1 مليار فرنك سويسري مقابل أرباح صافية بقيمة 253 مليون فرنك خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

كما بلغت خسائر المجموعة قبل حساب الضرائب خلال الربع الثاني من العام الحالي 17ر1 مليار فرنك، مقابل أرباح قبل حساب الضرائب خلال الفترة نفسها من العام الماضي بقيمة 813 مليون فرنك. وكانت خسائر التشغيل بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب 442 مليون فرنك مقابل أرباح تشغيل بعد المتغيرات الموسمية بقيمة 31ر1 مليار فرنك خلال الربع الثاني العام الماضي.

ووصف توماس جوتشتاين الرئيس التنفيذي للمجموعة السويسرية نتائج الربع الثاني بأنها مخيبة للآمال، وخاصة في قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية، وتأثرت أيضا بارتفاع مخصصات المشكلات القانونية وغيرها من العوامل.

وتراجع صافي إيرادات كريدي سويس خلال الربع الثاني بنسبة 29% سنويا إلى 65ر3 مليار فرنك مقابل 10ر5 مليار فرنك خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وبلغت الإيرادات بعد حساب المتغيرات الموسمية 82ر3 مليار فرنك بانخفاض نسبته 27% سنويا.

وتراجعت قيمة الأصول التي تديرها المجموعة خلال الربع الثاني إلى 45ر1 تريليون فرنك مقابل 63ر1 تريليون فرنك في العام الماضي.