بولندا توقع عقدا لشراء طائرات مقاتلة ودبابات من كوريا الجنوبية

وافق وزير الدفاع البولندي، ماريوش بلاشاك، على عقد لشراء طائرات مقاتلة ودبابات ومدافع هاوتزر من كوريا الجنوبية للقوات المسلحة البولندية.



وذكرت وكالة الأنباء البولندية الرسمية "باب"، أن بلاشاك وقع الاتفاق في وارسو اليوم الأربعاء.



وقال مسؤولون بولنديون إنه بموجب الاتفاق ستشتري بولندا طائرات مقاتلة خفيفة من طراز "إف إيه-50" ودبابات "كيه2 بلاك بانثر" ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز "كيه 9".



ومن المتوقع تسليم الدفعة الأولى التي تتألف من 180 دبابة "كيه 2" إلى بولندا في وقت لاحق من هذا العام، أما الدفعة الثانية فتضم أكثر من 800 دبابة "كيه2 بي إل"، والتي من المقرر تصنيعها في بولندا اعتبارا من عام 2026.