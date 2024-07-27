في أول تعليقات رسمية على سقوط صاروخ أطلق من لبنان في ملعب لكرة القدم بالجولان السوري المحتل، قال المتحدث العسكري الإسرائيلي دانيال هاجاري إن "ما حدث في مجدل شمس خطير جدا وسوف نرد بما يتوافق"، مضيفا " نجهز ردا ضد حزب الله".

وأوضح أن معلومات الجيش تشير إلى أن حزب الله مسؤول عن إطلاق صاروخ بملعب كرة قدم في مجدل شمس "وهو حدث صعب".

واشار إلى "تحذير سكان مجدل شمس في السابق لكننا نحقق بشكل شفاف وعميق بشأن الحادث"، وقال إن جميع القتلى في مجدل شمس هم من الأطفال.

وقال هاجاري إنه تم إطلاق صاروخ واحد ودوت صفارات إنذار قبل سقوطه بوقت قصير، بحسب موقع "الجزيرة.نت" الإخباري.

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم السبت مقتل 10 أشخاص جراء سقوط صاروخ أطلق من لبنان في ملعب لكرة القدم بالجولان السوري المحتل، كما تحدثت عن سقوط عشرات المصابين، وبينما نفى حزب الله مسؤوليته عن الهجوم، توعده الاحتلال برد قاس ودراماتيكي.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بمقتل 10 فتية إسرائيليين إثر سقوط صاروخ أطلق من لبنان على مجدل شمس في الجولان. وقال الإسعاف الإسرائيلي إن 30 مصابا بينهم 7 في حالة حرجة سقطوا إثر سقوط الصاروخ.

كما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن الإسعاف الإسرائيلي أن 30 شخصا أصيبوا في الهجوم على مجدل شمس وأن "الوضع مأساوي للغاية".

وأظهرت مشاهد نشرتها صفحات إخبارية إسرائيلية عبر تليغرام، انتشار أفراد من الشرطة والإسعاف الإسرائيلي في موقع سقوط الصاروخ.