 حزب الله ينفي مسئوليته عن الهجوم على مجدل شمس: لا صحة لما يروجه إعلام العدو - بوابة الشروق
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حزب الله ينفي مسئوليته عن الهجوم على مجدل شمس: لا صحة لما يروجه إعلام العدو

أحمد علاء
نشر في: السبت 27 يوليه 2024 - 8:50 م | آخر تحديث: السبت 27 يوليه 2024 - 8:50 م

نفى حزب الله، نفيا قاطعا مسئوليته عن الهجوم الذي استهدف منطقة مجدل شمس بالجولان السوري المحتل وخلف قتلى من بين الإسرائيليين.

وقال حزب الله في بيان: «تنفي المقاومة الإسلامية في لبنان نفيا قاطعا الادعاءات التي أوردتها بعض وسائل ‏إعلام العدو ومنصات اعلامية مختلفة عن استهداف مجدل شمس».

وأضاف: «نؤكد أن لا علاقة ‏للمقاومة الاسلامية بالحادث على الإطلاق، وتنفي نفيا قاطعا كل الادعاءات الكاذبة بهذا ‏الخصوص»‏.

وسبق أن قالت القناة 12 العبرية، إن تسعة إسرائيليين قتلوا إثر سقوط صاروخ أطلق من لبنان على مجدل شمس في الجولان.

وأضافت القناة عبر حسابها على منصة إكس، أن القتلى سقطوا جراء سقوط الصاروخ على ملعب كرة القدم في مجدل شمس.

 

يأتي هذا فيما ذكرت مصادر عبرية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أجرى مشاورات أمنية من واشنطن بعد إطلاعه على تفاصيل الحادث في مجدل شمس.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مسعفون والشرطة والجيش في إسرائيل أن صواريخ أطلقت من لبنان سقطت في عدة مناطق في مرتفعات الجولان المحتلة.

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