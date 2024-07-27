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اعتذر زياد السيسي لاعب منتخب مصر لسلاح السيف والمصنف الأول عالميا للجماهير المصرية بعد خسارة الميدالية في منافسات أولمبياد باريس 2024 وتحقيق المركز الرابع بعد مشوار مميز في البطولة.

وقال زياد السيسي في تصريحات تليفزيونية: "كنت أتمنى تحقيق حلم والدي رحمة الله عليه وحلم والدتي، لقد بذل الثنائي مجهودا كبيرا في مشواري ولعبت سنوات عديدة من أجل تحقيق هذا الحلم ولكن قدر الله وما شاء فعل".

وأضاف: "كنت أتمنى تحقيق ميدالية أولمبية لكن لم يكن هناك نصيب وفقدت التركيز في الأدوار النهائية وهو سبب خسارتي، الموضوع صعب وليس سهل والتواجد هنا أكبر من أي بطولة شاركت فيها والوصول لهذا المكان ليس سهلا".

وتابع: "لقد تشتت ذهني كثيرا في النهائيات وحاولت العودة لكن قدر الله وما شاء فعل".

وأتم: "أعتذر للجماهير المصرية كنت أتمنى أن أرفع رأسكم لكن ان شاء الله يحقق زملائي الميداليات".

وخسر زياد السيسي المصنف الأول عالميا من الإيطالي ليوجي سيميلي بنتيجة 15-12 في مباراة الميدالية البرونزية.

وكان زياد السيسي قد خسر من التونسي فارس فرجاني المصنف الرابع عشر عالميا في نصف النهائي بنتيجة 15-11.

وتشارك البعثة المصرية بأكبر عدد من اللاعبين على مدار تاريخها في الدورات الأولمبية بواقع 148 لاعبًا ولاعبة أساسيًا و16 لاعبا احتياطيا بإجمالي عدد لاعبين 164 لاعب في 22 رياضة، كما تعد بعثة الفراعنة الأكبر في مشاركات العرب وإفريقيا.

وتسعى البعثة المصرية إلى تقديم نتائج طيبة وفقًا لاستراتيجية الدولة التي لم تدخر جهدًا في توفير كل سبل الدعم والمساندة لجميع اللاعبين لرفع اسم مصر عاليًا في المحفل الأولمبي.

وتقام دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 خلال الفترة من 26 يوليو الجاري حتى 11 من شهر أغسطس المقبل.

ويشارك في أولمبياد باريس أكثر من 206 دول، ممثلة في نحو 10500 رياضي، يتنافسون في 32 لعبة مختلفة.