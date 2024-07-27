وزير الرياضة يهنئ لاعبي المنتخب الأوليمبي بعد الفوز على أوزبكستان

حرص أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على تقديم التهنئة لمنتخب مصر الأولمبي لكرة القدم، بعد تغلبه على منتخب أوزبكستان بهدف دون رد، ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية والتي تستضيفها فرنسا خلال الفترة من 26 يوليو إلى 11 أغسطس 2024.

أثنى وزير الشباب والرياضة على أداء المنتخب الأولمبي والتغلب في المباراة، مشيرا إلى أن مستوي اللاعبين يتحسن تدريجيا مع منافسات البطولة، ويظهر الجميع أنهم على قلب رجل واحد من أجل تقديم أفضل أداء خلال مشوارهم في البطولة.

وقد حرص وزير الشباب والرياضة على النزول لغرفة خلع الملابس لتهنئة اللاعبين وتشجيعهم على الأداء الذي ظهروا عليه، مؤكدا أن المشوار لا يزال طويلا لهم، وأن الجميع يساندهم ويؤازرهم خلال مشوارهم الأولمبي.