القناة 13 الإسرائيلية: ارتفاع قتلى الهجوم على مجدل شمس إلى 10

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أفادت القناة 13 الإسرائيلية، بارتفاع عدد القتلى في مجدل شمس إلى 10، الذي وقع جراء هجوم صاروخي من لبنان.

واتهمت إسرائيل حزب الله بتنفيذ الهجوم، وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال إن حزب الله يقف وراء إطلاق قذيفة صاروخية على ملعب كرة قدم في مجدل شمس بالجولان.

يأتي هذا فيما نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسئولين قولهم إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يدرس اختصار زيارته لواشنطن في أعقاب أحداث مجدل شمس.

وكان حزب الله، قد نفى نفيا قاطعا مسئوليته عن الهجوم الذي استهدف منطقة مجدل شمس بالجولان السوري المحتل وخلف قتلى من بين الإسرائيليين.

وقال حزب الله في بيان: «تنفي المقاومة الإسلامية في لبنان نفيا قاطعا الادعاءات التي أوردتها بعض وسائل ‏إعلام العدو ومنصات اعلامية مختلفة عن استهداف مجدل شمس».

وأضاف: «نؤكد أن لا علاقة ‏للمقاومة الاسلامية بالحادث على الإطلاق، وتنفي نفيا قاطعا كل الادعاءات الكاذبة بهذا ‏الخصوص»‏.