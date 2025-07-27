 سوريا تستعد لأول انتخابات برلمانية تحت الحكم الجديد في سبتمبر - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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سوريا تستعد لأول انتخابات برلمانية تحت الحكم الجديد في سبتمبر

إسطنبول/ الأناضول
نشر في: الأحد 27 يوليه 2025 - 8:00 م | آخر تحديث: الأحد 27 يوليه 2025 - 8:00 م

طه الأحمد: من المتوقع أن تُجرى العملية الانتخابية لاختيار أعضاء مجلس الشعب بين 15 و20 سبتمبر القادم
ـ زيادة عدد المقاعد في مجلس الشعب من 150 إلى 210 مقاعد
ـ 70 عضوا في البرلمان سيعينهم الرئيس أحمد الشرع

أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سوريا، مساء الأحد، أنه من المتوقع إجراء أول انتخابات برلمانية في ظل الحكومة الجديدة، بين 15 و20 سبتمبر المقبل.

جاء ذلك بحسب ما نقلت وكالة أنباء "سانا" الرسمية عن رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب محمد طه الأحمد.

وقال الأحمد: "تم خلال اللقاء مع الرئيس أحمد الشرع، أمس (السبت)، إطلاعه على أهم التعديلات التي أُقرت على النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب، بعد الجولات واللقاءات التي قامت بها اللجنة مع شرائح المجتمع السوري وفعالياته".

وكشف عن "زيادة عدد المقاعد في مجلس الشعب من 150 مقعدا إلى 210 مقاعد، وبالتالي ستزيد حصة المحافظات وفق الإحصاء السكاني لعام 2011".

ولفت الأحمد، إلى أنّ الرئيس الشرع، سيعيّن منهم 70 عضوا.

وتوقع أن تُجرى العملية الانتخابية لاختيار أعضاء مجلس الشعب بين 15 و20 سبتمبر المقبل.

وأشار الأحمد، إلى أن نسبة مشاركة المرأة في الهيئات الناخبة تصل إلى 20 بالمئة على الأقل.

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