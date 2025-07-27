محاولات للقوات الروسية لتطويق مدينة بوكروفسك في شرق أوكرانيا

أفاد المتحدث باسم القوات المحلية الأوكرانية فيكتور تريهوبوف، في تصريح للتلفزيون الرسمي الأوكراني، اليوم الأحد، بأن القوات الروسية بدأت الآن بمحاولات لتطويق مدينة بوكروفسك الواقعة شرقي أوكرانيا، وذلك بعد فشلها في تنفيذ هجمات مباشرة على المدينة.

وقال تريهوبوف، إن القوات الروسية تقوم، خصوصا من الجهة الشرقية، بمحاولات لاختراق مواقع القوات الأوكرانية وتطويق مدينة بوكروفسك، مضيفا أن المعركة الدفاعية لا تزال مستمرة في المنطقة القريبة من كوستيانتينيفكا.

وأفادت تقارير بأن الهجوم المباشر على مدينة بوكروفسك لم يعد له جدوى بالنسبة للجيش الروسي نظرا للخسائر الفادحة، وهو ما يفسر لجوءه إلى خيار التطويق.

وتعد مدينة بوكروفسك بؤرة اشتعال مستمرة على جبهات القتال في شرقي أوكرانيا منذ عدة أشهر.

وتقع المدينة في الجهة الغربية من إقليم دونيتسك الواقع شرقي أوكرانيا، عند محور نقل استراتيجي بالغ الأهمية، وهي الآن مدمرة تقريبا بالكامل.