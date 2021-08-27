نيوزيلندا تمدد الإغلاق مع تزايد حالات كوفيد-19

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تعتزم نيوزيلندا تمديد الإغلاق المفروض على مستوى البلاد لمدة أربعة أيام أخرى في الوقت الذي تكافح فيه تفشي كوفيد-19.

وقالت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أردرن في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة إن أجزاء كبيرة من البلاد ستشهد تخفيف القيود اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل.

وسجلت البلاد 70 إصابة جديدة بكوفيد-19 اليوم الجمعة، مما رفع إجمالي عدد الإصابات المكتشفة في أوكلاند إلى 347 حالة.

وتم فرض إغلاق صارم على نيوزيلندا في غضون ساعات من اكتشاف حالة واحدة يوم 17 آب/أغسطس الجاري، مع إغلاق جميع المدارس والأعمال غير الأساسية.

وقالت أردرن إن البلاد "ربما تشهد بداية انخفاض" في عدد الحالات بعد الإغلاق.

وتابعت "نحن نعمل بشكل جيد ولكن الحذر لا يزال مطلوبا. الإغلاق يحدث فرقا".

ومع تسجيل جميع الحالات تقريبًا في أوكلاند، بالقرب من الجزء العلوي من الجزيرة الشمالية في البلاد، سيتم تخفيف القيود على أولئك الذين يعيشون في المنطقة السفلى من الإقليم.

واعتبارا من يوم الأربعاء المقبل، سيمكن لأولئك الذين يعيشون في جنوب أوكلاند مغادرة المنزل فقط للتسوق والعمل الضروريين.

وحذرت أردرن من أن أولئك الذين يعيشون في أوكلاند وشمالها قد يواجهون أسبوعين آخرين من الإغلاق الصارم.

ويعتبر هذا هو أول إغلاق وطني في نيوزيلندا منذ آذار/مارس 2020، حيث خضعت البلاد بالكامل لأعلى مستوى من القيود على مدى ستة أسابيع.

وسجلت نيوزيلندا، البالغ عدد سكانها 5 ملايين نسمة، حوالي 2900 حالة إصابة بكوفيد-19 منذ ظهور الجائحة و 26 حالة وفاة.