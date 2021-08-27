أوبرا وينفري ترشح أغاني الحب الخاصة بوليام إدوارد بورجاردت دو بويز للقراءة

ــ تتناول تاريخ التمييز والعنصرية ضد عائلة أمريكية من أصل أفريقى

أعلنت المذيعة السمراء الشهيرة، أوبرا وينفرى، عن انضمام أحدث رواية لنادى الكتاب الخاص بها والتى تقدم من خلاله ترشيحات القراءة، والذى يحمل عنوان «أغانى الحب الخاصة بوليام إدوارد بورجاردت دو بويز» بقلم الشاعرة الأمريكية، أونوريه فانون جيفرز.

وقد تم طرح رواية «جيفرز» فى الأسواق يوم الثلاثاء الماضى، وهى تنقل وقائع قرون من تاريخ السود من خلال عائلة فى الجنوب الأمريكى على لسان راويها المعاصر، أيلى بول جارفيلد، وقد تمت تسمية الرواية على اسم الباحث والناشط الأسمر الكنسى، وليام إدوارد بورجاردت، والذى يعد من أهم دعاة الحقوق المدنية فى القرن الماضى، وفور طرح الكتاب، لاقى استحسانًا كبيرًا من عدة كُتّاب أمريكيين، مثل: آنجى توماس وجاكلين وودسون وستيفانى بول واتس وآخرين.

ويتناول الكتاب تاريخ عائلة أمريكية من أصل أفريقى فى الجنوب الأمريكى، من وقت ما قبل الحرب الأهلية الأمريكية والعبودية، من خلال حركة الحقوق المدنية، حتى الوقت الحاضر، ويطرح عدة موضوعات ثرية، على غرار: تاريخ العائلة والتعليم والعنصرية، كما يتخلل السرد النثرى فيه مقاطع شعرية، نقلًا عن موقع «يو إس إيه توداى» الإخبارى.

وقالت «وينفرى» فى أعقاب إعلانها عن انضمام الكتاب للقائمة: «لقد كنت مفتونة للغاية بقصة هذه العائلة المناضلة، وكيف نسجت المؤلفة أونوريه فانون جيفرز النسيج الأكبر الفظائع التاريخية التى شهدتها تلك الأسرة عبر الأجيال المتعاقبة مؤثرة الصمت فى كل مرة»، وأضافت: «إنها مزيج من التاريخ والحداثة، وأتطلع حقًا إلى مناقشتها مع مجتمع القُرّاء والتحدث مع اونوريه نفسها لمناقشة الموضوعات التى تطرحها عبر صفحات تلك الرواية المميزة».

وتعمل «جيفرز»، البالغة من العمر 54 عامًا، كأستاذة فى اللغة الإنجليزية فى جامعة أوكلاهوما، وقد وصلت مجموعتها الشعرية «عصر فيليس» للقائمة الطويلة لجائزة الكتاب الوطنية عام 2020، كما أن لـ «جيفرز» باعا طويلا فى الدفاع عن قصص وإنجازات النساء السود، بما فى ذلك «وينفرى».

وقالت «جيفرز» فى بيان: «لقد كنت مفتونة بجمال وتألق السيدة أوبرا وينفرى من بعيد، من خلال مشاهدة برنامجها الحوارى فى الثمانينيات»، وأردفت: «لقد جعلتنى أصدق أن الكثير من الأشياء العظيمة كانت ممكنة لشابة أمريكية من أصل أفريقى مثلى، يمكننى أن أفعل أى شيء إذا أخلصت العمل»، وتابعت: «بصفتى كاتبة كان حلما من أحلام حياتى أن أكتب يومًا ما كتابًا ستقرأه هذه المرأة العظيمة كما وصفتها الدكتورة مايا أنجيلو، وكنت أتمنى أن تستمتع به وتقدمه إلى أعضاء ناديها المميز».

جدير بالذكر أن اختيار الكتب فى قائمة الترشيحات لنادى الكتاب هو تقليد أدبى شهير لأوبرا وينفرى، وقد وقع اختيارها السابق لنادى الكتاب منذ فترة قصيرة على رواية «حلاوة الماء» للكاتب الأمريكى، ناثان هاريس، وقد أسست «وينفرى» نادى الكتاب فى عام 1996 ودخلت فى شراكة مع Apple منذ عام 2019، وفى أعقاب الإعلان عن الكتاب ابجديد، صرّحت أنها ستقوم باستضافة الكاتبة «جيفرز» فى 24 سبتمبر المُقبل على + Apple TV.