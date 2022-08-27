محافظ الغربية ومطران طنطا يفتتحان كنيسة ماري جرجس ببرما

افتتح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها، كنيسة ماري جرجس الروماني بقرية برما، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، واللواء غباشي بدير النائب عبد المنعم شهاب، والنائب محمد فايد، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والدينية بالمحافظة.

وأعرب رحمي عن سعادته بدعوة نيافة الأنبا بولا لتدشين هذا الحصن العظيم الذي بنيت جدرانه ليست من الحجارة فقط، بل من الأصالة والتاريخ والمحبة والتعاون والأخلاق والولاء والانتماء، موجها الشكر والتهنئة للأساقفة الذين شرفوا محافظة الغربية من أنحاء الجمهورية، ولأهال برما بهذه الكنيسة التي تعد مدرسة للتنوير.

ومن جانبه، رحب الأنبا بولا بمحافظ الغربية وضيوف الكنيسة، قائلا: "نرحب بكم في برما المواطنة، والمتأصلة في العلاقة الوثيقة بين الأقباط والمسلمين، برما الاستثمار فهي أول قرية أنشأ بها معمل لتربية الدواجن، برما التي وصفت عدة مرات في كتاب وصف مصر"، برما التي تتشرف اليوم بحضور هذا الجمع الكريم؛ من أجل افتتاح اول كنيسة في القطر المصري تحمل اسم ماري جرجس الروماني.

واختتمت الفاعلية بتسليم الأنبا بولا درع الكنيسة لمحافظ الغربية ونائبه، كما تم تكريم الأساقفة وفريق العمل القائم على أعمال التطوير.

حضر اللقاء المحاسب حسام عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا، والأنبا بيشوى أسقف أسوان وتوابعها، والأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ، والأنبا أغناطيوس أسقف عام المحلة الكبرى، والأنبا انيانوس أسقف بني مزار وتوابعها.