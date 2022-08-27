أدانت حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، اليوم السبت، أحداث طرابلس، مشيرة إلى أنها نجمت عن قيام مجموعة عسكرية بالرماية العشوائية على رتل مارّ بمنطقة شارع الزاوية.

وقالت الحكومة، في بيان صحفي أوردته قناة "ليبيا الأحرار"، إن الأحداث تأتي في الوقت الذي تتحشد فيه مجموعات مسلحة في بوابة الـ27 غرب طرابلس وبوابة الجبس جنوب طرابلس تنفيذا لما أعلنه باشاغا.

وأضافت أن "الطرف الممثل للمدعو فتحي باشاغا (رئيس الحكومة المعين من قبل مجلس النواب) قد تهرّب في آخر لحظة بعد أن كانت هناك مؤشرات إيجابية نحو الحل السلمي بدلا من العنف والفوضى".

وقالت الحكومة: "لن نتراجع عن مسؤولياتنا تجاه الوطن والشعب وحفظ الأمن والاستقرار وقطع يد كل من أثار الفوضى والفتنة داخل المدينة".

وكان الدبيبة طالب، خلال اجتماعه مع قادة مجلس الدفاع والأمن المشكلة من المجلس الرئاسي، بسرعة التدخل لفض الاشتباكات فى العاصمة طرابلس، حسبما أفادت قناة "ليبيا بانوراما" اليوم السبت.

يأتي ذلك فيما تتواصل الاشتباكات حيث شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من مبنى الجوزات بعد سقوط قذيفة عشوائية عليه .

من جانبها، حملت بلدية طرابلس مجالس النواب والدولة والرئاسي والحكومتين مسؤولية تردي الأوضاع في العاصمة طرابلس مطالبة المجتمع الدولي بحماية المدنيين.

وقالت البلدية، في بيان عبر صفحتها بموقع فيسبوك، إنه في الوقت الذي دعى فيه كل العقلاء والحكماء والمواطنين والمجتمع الدولي إلى تجنب لغة التحشيد والتهديد نتفاجأ باشتباكات في قلب العاصمة لا تعبأ بحياة المدنيين ولا ممتلكاتهم وهذا نتيجة سوء إدارة الدولة من الجهات التشريعية والتنفيذية ورغبتها في الاستمرار في الحكم و تأجيل الانتخابات إلى ما لا نهاية" .

وأضافت أن "المجلس البلدي وسكان طرابلس المركز يحملون البرلمان والمجلس الاعلى للدولة والمجلس الرئاسي والحكومتين المسئولية على تردي الأوضاع في العاصمة ويطالبون المجتمع الدولي بحماية المدنيين في ليبيا كما يدعون السكان الي الوقوف يدا واحدة ضد هذه التعديات التي اصبحت تعرض حياتهم للخطر".

وكان الناطق باسم مركز طب الطوارئ والدعم الليبي مالك مرسيط أكد مقتل الممثل الكوميدي مصطفى بركة جراء الاشتباكات ونقل جثمانه إلى مستشفى طرابلس الجامعي.

ونقلت قناة "ليبيا الأحرار" عن مرسيط قوله إن فريق الإخلاء التابع لمركز طب الطوارئ والدعم يستعد لتوفير ممرات آمنة للعائلات العالقة في باب بن غشير.

واندلعت ليلة الجمعة وفجر اليوم اشتباكات مسلحة وسط العاصمة الليبية طرابلس استخدمت فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

وسمعت في نواحي متعددة من المدينة أصوات الاشتباكات المستمرة، والقذائف، ونشرت مواقع تواصل اجتماعي مقاطع فيديو تظهر تبادل النيران في منطقتي باب بن غشير، وشارع الزاوية وسط المدينة، واحتراق سيارات في أحد الأحياء.