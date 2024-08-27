أرباح البنك المركزي تتجاوز 7 مليارات جنيه من استثماراته بالشركات الشقيقة

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حقق البنك المركزي المصري أرباحاً بقيمة 7.052 مليار جنيه من استثماراته بالشركات بنهاية النصف الأول من العام الجاري مقابل 2.990 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023.

وساهم البنك العربي الأفريقي الدولي بقيمة 4.301 مليار جنيه بالأرباح بنهاية يونيو 2024 مقابل 1.614 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023، كما ساهم المصرف العربي الدولي بنحو 1.672 مليار جنيه مقابل 738 مليون جنيه.

وساهمت الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري في ربحية المركزي بقيمة 19 مليون جنيه، وشركة بنوك مصر بقيمة 464 مليون جنيه، وشركة ضمان مخاطر الائتمان بقيمة 29 مليون جنيه.

وساهمت شركة الهوية المالية الرقمية بقيمة 26 مليون جنيه من الربحية للبنك المركزي، والشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي بقيمة 483 مليون جنيه، وشركة ايجي كاش بقيمة 45 مليون جنيه، وشركة التيرا للبنية التحتية المالية الرقمية بقيمة 14 مليون جنيه.

ارتفعت مساهمات البنك المركزي المصري في رؤوس أموال الشركات الشقيقة لتسجل 4.090 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024، مقابل 2.860 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023.

وكشفت القوائم المالية للبنك المركزي عن ارتفاع مساهمته في شركة الهوية المالية الرقمية إلى 301 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضي مقابل 275 مليون جنيه بنهاية يونيو 2023، وفي الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي إلى 457 مليون جنيه مقابل 54 مليون جنيه.

ورفع البنك المركزي مساهمته في شركة التيرا للبنية التحتية المالية الرقمية لتسجل 140 مليون جنيه بدلا من 126 مليون جنيه، وشركة ايجي كاش للحلول النقدية لتسجل 264 مليون جنيه بدلا من 109 ملايين، وشركة ضمان مخاطر الائتمان لتسجل 538 مليون جنيه بنهاية يونيو 2024 بدلا من 513 مليون جنيه بنهاية يونيو 2023.

ورفع المركزي مساهماته أيضا في شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي لتسجل 2.23 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من العام بدلا من 1.636 مليار جنيه بنهاية الفترة ذاتها من 2023، والشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري لتسجل 152 مليون جنيه بدلا من 147 مليون.