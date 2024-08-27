تستضيف المملكة العربية السعودية، غدا الأربعاء، الدورة الثالثة والعشرين لملتقى جمعية التاريخ والآثار بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالعاصمة الرياض، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

ويهدف الملتقى، الذي يستمر على مدار يومين، إلى تنمية الفكر العلمي في مجال التاريخ والآثار، من خلال إتاحة الفرص لتقديم الأبحاث العلمية المتخصصة في المجالات التي تهتم بها الجمعية، ومناقشتها للإسهام في تطوير مناهج العمل التراثية، فضلًا عن تبادل الإنتاج العلمي، والخبرات العملية بين المؤسسات المعنية داخل دول مجلس التعاون.

ويتناول الملتقى خلال جلساته العلمية عدة محاور حول تاريخ دول مجلس التعاون وإرثها الثقافي، أبرزها: "عصور ما قبل التاريخ والعصور التاريخية القديمة، إضافة إلى استعراض تاريخ العصور الإسلامية".

كما سيتضمن محورا يهتم بتاريخ العصور الحديثة والمعاصرة لمنطقة الخليج، بجانب مناقشة أبرز القضايا التاريخية والأثرية المهمة في تاريخ شبه الجزيرة العربية.

وتجدر الإشارة إلى أن جمعية التاريخ والآثار بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تأسست عام 1997، وتعني بالدراسات والأبحاث العلمية المختلفة المرتبطة بتاريخ دول المجلس، في إطار تنمية الفكر والإبداع في القطاعين التراثي والتاريخي؛ وذلك لإبراز ما تملكه المنطقة من تراث وآثار تأصلت من جذور التاريخ العربي.

يشار إلى أن جامعة قطر استضافت العام الماضي الدورة الثانية والعشرين لملتقى جمعية التاريخ والآثار بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد تحت عنوان "دول مجلس التعاون.. تاريخها وآثارها عبر العصور".