شرطة لندن: خمسة أشخاص تعرضوا للطعن في ختام كرنفال نوتينج هيل

أفادت شرطة العاصمة البريطانية لندن بأن خمسة أشخاص تعرضوا للطعن في اليوم الختامي لكرنفال نوتينج هيل.

وأوضحت الشرطة أن اثنين من الأشخاص الذين تعرضوا للطعن في حالة حرجة تهدد حياتهم، مضيفة أن امرأة / 32 عاما / تعرضت للطعن يوم الأحد لا تزال في حالة خطيرة تهدد حياتها، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

كما أفادت الشرطة بوقوع حادثة أخرى تتعلق بمادة كاوية.

وفي يوم الاثنين، قامت الشرطة باعتقال ما لا يقل عن 230 شخصا، من بينهم 49 شخصا بتهمة حيازة سلاح هجومي.

وتم ضبط ثلاث قطع سلاح ناري، وأصيب 35 شرطيا.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، تم رصد واعتقال رجل مطلوب بتهمة محاولة القتل في هاكني خلال شهر تموز/يوليو.

وعلى الرغم من هذه الحوادث، خرج الآلاف من المحتفلين في اليوم الأخير من الكرنفال، حيث غمروا الشوارع بالألوان والأزياء والرقص والموسيقى.