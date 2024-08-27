رونالدو وتاليسكا يقودان النصر لعبور الفيحاء برباعية في الدوري السعودي

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تألق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وزميله تاليسكا ليقودا فريقهما النصر لأول فوز في الدوري السعودي لكرة القدم بالتغلب على مضيفه الفيحاء بنتيجة 1/4 ضمن منافسات الجولة الثانية، اليوم الثلاثاء.

أحرز المهاجم البرازيلي تاليسكا الهدف الأول للنصر بعد مرور خمس دقائق من المباراة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة النجم البرتغالي رونالدو.

وأضاف رونالدو الهدف الثاني من ركلة حرة مباشرة سددها في الدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع بالشوط الأول.

وأضاف لاعب الوسط الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش الهدف الثالث في الدقيقة 85 بعد تمريرة من النجم السنغالي ساديو ماني.

وقلص الفيحاء الفارق بالهدف الذي سجله فاشيون ساكالا بضربة رأس في الدقيقة 86.

واختتم تاليسكا رباعية النصر بتسديدة قوية من ركلة حرة مباشرة بالدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

وكان النصر بدأ مشواره في الدوري السعودي بالتعادل 1/1 مع الرائد في الجولة بينما خسر الفيحاء بهدف دون رد أمام التعاون.

وفي مباراة أخرى بنفس التوقيت ضمن منافسات الجولة الثانية فاز القادسية على مضيفه الرائد بهدف سجله تركي العمار في الدقيقة 69.

ورفع القادسية رصيده إلى ست نقاط ليعتلي الصدارة مؤقتا وذلك بعد فوزه بثلاثية على الفتح في الجولة الأولى.