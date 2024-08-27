 أعمدة الدخان تغطي سماء هيوستن وانقطاع الكهرباء عن مصنع للبتروكيماويات - بوابة الشروق
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أعمدة الدخان تغطي سماء هيوستن وانقطاع الكهرباء عن مصنع للبتروكيماويات

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 27 أغسطس 2024 - 6:38 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 27 أغسطس 2024 - 6:38 ص

أدى اشتعال النيران في مصنع للكيماويات تديره مجموعة تكساس للبتروكيماويات (تي بي سي) ، إلى ارتفاع أعمدة كثيفة من الدخان غطت سماء مدينة هيوستن اليوم الاثنين، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

ونقلت بلومبرج عن جويندولين كيمبل مديرة الاتصالات في "تي بي سي" قولها إن الكهرباء انقطعت عن مصنع الشركة المصنعة للمواد الكيميائية المستخدمة في تصنيع الإطارات ومقرها هيوستن ، بسبب العاصفة الرعدية التي ضربتها في وقت متاخر صباح اليوم.  

وأضافت كيمبل إن فريق العمليات في الموقع يعمل حاليا على استعادة الكهرباء ومن ثم حل المشكلة.

وارتفعت ألسنة اللهب في السماء وكانت ترى بالعين من على مسافة 18 ميلا على الأقل ، لدرجة أن البعض تساءل على وسائل التواصل الاجتماعي، عما إذا كان هذا حريقا.   


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