كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن أزمة مرتقبة في معسكر منتخب مصر بسبب موقف الأهلي والزمالك حتى الآن من انضمام لاعبيهم، استعدادًا لخوض مباراتي كاب فيردى «الرأس الأخضر»، وبوتسوانا في الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي على منصة «أكس»: «حتي الآن معسكر المنتخب الوطني بدون لاعبي الأهلي والزمالك!؟».

ومن المقرر أن ينطلق معسكر المنتخب 28 أغسطس الجاري بدلا من 25 أغسطس، بعدما أعلن الأهلي في بيانه الرسمي منح اللاعبين راحة حتى نهاية أغسطس، أيضا أصر اتحاد الكرة على استكمال بطولة كأس مصر حتى نهاية الشهر الجارى.

وتقرر أن تقام كاب فيردى «الرأس الأخضر» يوم 6 سبتمبر باستاد القاهرة، ثم بوتسوانا على ملعب الأخير 10 سبتمبر المقبل في الجولتين الأولى والثانية من التصفيات.