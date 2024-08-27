العليمي يزور تعز لأول مرة منذ توليه رئاسة مجلس القيادة اليمني

وصل رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، اليوم الثلاثاء، إلى محافظة تعز جنوب غربي البلاد، قادما من العاصمة المؤقتة عدن، في أول زيارة للمدينة منذ تقلده منصبه عام 2022.

وقال مصدر حكومي يمني لوكالة الأناضول للأنباء، مفضلا عدم ذكر اسمه، إن "العليمي وصل إلى تعز برفقة عدد من المسئولين، للاطلاع على أوضاع المحافظة الأمنية والاقتصادية والمعيشية في ظل الحصار وبعد 10 سنوات من الحرب".

وهذه الزيارة هي الأولى التي يقوم بها العليمي منذ تقلده المنصب الرئاسي في أبريل 2022"، وتُعد أول زيارة لرئيس يمني منذ 15 عامًا.

وأضاف المصدر أنه "من المقرر أن تشهد الزيارة افتتاح ووضع حجر أساس لمشروع محطة كهرباء تعمل بالمازوت، بدعم من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن".

وحظيت الزيارة بزخم شعبي ورسمي كبيرين، حيث مر موكبه بعدد من الشوارع الرئيسية في المدينة، وحيا المواطنين الذين وقفوا لتحيته، ملوحًا بيديه من داخل المدرعة التي كانت تقله أثناء وصوله إلى المدينة.

وتتقاسم الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي السيطرة على تعز، أكبر محافظات اليمن سكانًا، وتحظى الحكومة بالسيطرة على مركز المحافظة المسمى باسمها "تعز".