ارتفاع معدل البطالة في بولندا ​​إلى 5%

أظهرت أرقام مكتب الإحصاء اليوم الثلاثاء، ارتفاع معدل البطالة في بولندا خلال يوليو الماضي لأول مرة منذ ستة أشهر.

وارتفع معدل البطالة ليصل إلى 5% في شهر الشهر الماضي، مقابل 9ر4% في يونيو السابق عليه ، في حين كان المحللون يتوقعون استقرار المعدل عند مستوى 9ر4% دون تغيير.

وكان معدل البطالة يبلغ 5% في يوليو من العام الماضي.

وارتفع عدد العاطلين عن العمل المسجلين ليصل إلى 4ر765 ألف عاطل خلال يوليو، مقابل 2ر762 ألف عاطل في يونيو.

كما ارتفع عدد الشباب العاطلين عن العمل تحت سن الـ24 عاما ليصل إلى 1ر93 ألف شاب في الشهر الماضي مقابل 9ر92 ألف شاب في الشهر السابق عليه.