كازاخستان: توقعات بزيادة 8% في إنتاج النفط عام 2025

قال نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد الوطني في كازاخستان نورلان بايبازاروف، إن بلاده تتوقع زيادة إنتاج النفط إلى 2ر97 مليون طن خلال عام 2025، مقابل 3ر90 مليون طن هذا العام. وأضاف بايبازاروف في تقديم خلال اجتماع لمجلس الوزراء، أنه من المتوقع زيادة الإنتاج إلى 5ر101 مليون طن في عام 2026، و5ر105 مليون طن في 2027، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الثلاثاء.

وأشار الوزير إلى توقعات بتباطؤ معدل نمو اقتصاد كازاخستان إلى 6ر5% العام المقبل، مقابل معدل 6% المتوقع لعام 2024.

ومن المتوقع أيضا أن يتراوح معدل التضخم في عام 2025 بين 5ر5% و5ر7%، مقابل ما يتراوح بين 6% و8% العام الجاري. وتوقع بايبازاروف في تقديمه أن يصل السعر الافتراضي لبرميل النفط إلى 75 دولارا أمريكيا.