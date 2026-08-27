إنفيديا تضاعف إيراداتها إلى 2ر96 مليار دولار بدعم من طفرة الذكاء الاصطناعي

يواصل الطلب المتزايد بلا هوادة على قدرات الحوسبة اللازمة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي دفع شركة إنفيديا، أكبر شركة في العالم لصناعة رقائق الذكاء الاصطناعي، إلى تحقيق نمو قوي.

وقالت الشركة، الأربعاء، إن إيراداتها زادت بأكثر من الضعف على أساس سنوي، لتصل إلى 2ر96 مليار دولار في الربع المالي الثاني، الذي انتهى في 26 يوليو وقفز صافي أرباحها 126% إلى 7ر59 مليار دولار.

وتتوقع إنفيديا ارتفاع إيراداتها إلى نحو 108 مليارات دولار في الربع المالي الثالث الحالي، بهامش زيادة أو انخفاض قدره 2%. وحتى الحد الأدنى لهذا النطاق يتجاوز قليلا متوسط توقعات المحللين.

وتتوقع الشركة أن يبلغ هامش الربح الإجمالي 74%، بزيادة أو انخفاض قدره 5ر0 نقطة مئوية، مقارنة بـ75% في الربع الثاني.

لكن المستثمرين اعتادوا على توقع نمو سريع في مبيعات إنفيديا وهوامش ربح مرتفعة، ما يترك مجالا ضيقا لأي خيبة أمل. وتراجعت أسهم الشركة في البداية بنحو 1% في التداولات بعد إغلاق السوق.

وأصبحت إنفيديا محركا رئيسيا لطفرة الذكاء الاصطناعي بفضل منتجاتها المخصصة لمراكز البيانات. وكانت الشركة معروفة سابقا بين هواة الألعاب ببطاقات الرسوميات التي تنتجها، لكنها توفر الآن الرقائق والأنظمة المستخدمة في تدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي اللغوية الكبيرة.

وبات المستثمر الذي استثمر 1000 يورو (1160 دولارا) في أسهم إنفيديا في نهاية عام 2019 يمتلك الآن ما يقرب من 36 ألف يورو.

وبناء على سعر الإغلاق يوم الأربعاء، تبلغ القيمة السوقية لشركة "إنفيديا 07ر5 تريليون دولار، ما يجعلها أعلى شركة من حيث القيمة السوقية في العالم.