مصدر عسكري يمني: الحوثيون يستهدفون ميناء المخا ومدينة الخوخة بثلاثة صواريخ باليستية

أفاد مصدر عسكري يمني بأن جماعة الحوثي، استهدفت مساء الأربعاء، ميناء المخا ومدينة الخوخة ، غربي البلاد، بثلاثة صواريخ باليستية، ما أسفر عن وقوع أضرار مادية، دون أن تتضح حتى الآن ما إذا كان الهجوم قد خلف خسائر بشرية أم لا.

وقال المصدر الموالي للحكومة، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إن الحوثيين أطلقوا ثلاثة صواريخ باليستية من مناطق سيطرتهم شرقي مدينة تعز، مشيرا إلى أن صاروخين استهدفا ميناء المخا، بينما سقط الصاروخ الثالث داخل مدينة الخوخة بمحافظة الحديدة.

وأضاف المصدر أن الهجوم تسبب في أضرار في الميناء.

ولم يصدر الحوثيون أي تعليق حول هذا الهجوم حتى الآن.

ويأتي الهجوم في إطار استهداف الحوثيين المتكرر لميناء المخا والمنشآت المدنية والمرافق الحيوية في مناطق الساحل الغربي، وسط تصعيد عسكري تشهده جبهات عدة خلال الأسابيع الأخيرة بين الحوثيين والقوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليا.