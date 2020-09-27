 محمد علي خير: الصعيد كان مهملًا لـ70 عامًا والنهاردة في إنجازات حقيقية - بوابة الشروق
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محمد علي خير: الصعيد كان مهملًا لـ70 عامًا والنهاردة في إنجازات حقيقية

هدى أمين
نشر في: الأحد 27 سبتمبر 2020 - 4:55 ص | آخر تحديث: الأحد 27 سبتمبر 2020 - 4:55 ص

قال الإعلامي محمد علي خير، إن هناك إنجازات ضخمة على أرض الواقع في محافظات الصعيد، من إنشاء مدن جديدة وشبكة طرق ومواصلات ومصانع وصناعات تصب في صالح أهالي الصعيد، متابعًا أن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي لم تستطع أن تبرز انجازاتها في الصعيد على أرض الواقع، وفقًا لقوله.

واستشهد الإعلامي محمد علي خير، خلال تقديمه لبرنامج «المصري أفندي» المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء السبت، بحجم الانجازات ومشروعات المدن مثل أسيوط الجديد وقنا الجديدة وسوهاج الجديد وكذلك أسوان الجديدة، قائلًا إن «الصعيد ظل مهملا لـ70 عاما وكنا نبعث له الفشلة، والنهاردة بقى في مدن جديدة وإنجازات لأهالينا».

وتابع: «هناك تنمية حقيقة على ارض الواقع بتحصل في صعيد مصر، وأنا طالبت قبل كده الاهتمام بالصعيد وانشاء مجتمعات صناعية هناك والمدن».

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